также в разделеПолитика
Туск: Позиции Трампа и ЕС по Украине полностью совпадают 5
Раде предлагают отменить залог для коррупционеров 8
В РФ заявили, что запрет георгиевской ленты в Украине отложит выполнение «Минска» 13
Кабмин перенес собеседование с кандидатами на должность аудитора НАБУ 9
Аваков о залоге для участников налоговых «схем»: Во мне все протестует 42
Тимошенко призывает к участию в референдуме по запрету продажи сельхозземли 19
Порошенко надеется, что НАТО и G7 дадут надлежащую оценку действиям России 46
Рада признала боевой гопак национальным видом спорта 37
Тимошенко: Украине нужна новая власть и Конституция 123
Порошенко созвонился с Макроном накануне его встречи с Путиным 283
Тиллерсон: Россия вернется в G7 после восстановления суверенитета Украины 130
Трамп: РФ должна понести ответственность за действия в Крыму и на Донбассе 166
Порошенко пообщался с украинцами, застрявшими в очередях на границе с Польшей 61
Луценко о проверке е-деклараций: 35 нардепов могут спать спокойно 32
Бобов опроверг заявление Луценко: всегда честно платил налоги 32
На саммите НАТО поднимут вопрос выполнения «Минска» 39
На должность аудитора НАБУ от Кабмина претендуют пятеро иностранцев 22
ГПУ: Нардеп Бобов собирается заплатить $1 миллион налогов 28

Народный депутат Надежда Савченко собирается баллотироваться в президенты, а ее политическая сила будет принимать участие в парламентских выборах. Об этом она заявила в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna, сообщает УНИАН.

«Я готова взять на себя ответственность за страну и принять участие в президентских выборах. Кроме того, в парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила», – подчеркнула Савченко. В то же время Савченко, комментируя падение рейтинга с 12% до 1-2%, сказала «не знаю, из какого космоса вы берете эти цифры».

«Измеряется, наверное, не моя поддержка, а телевидение, риторики президента, Юлии Тимошенко и других политиков, в том числе европейских, которые говорили обо мне. Мой образ и я – это две разные вещи», - отметила она, добавив, что проверяет свою поддержку на улице.

По словам Савченко, то, что ранее она была для украинцев героем, потом – «агентом Кремля», не имеет значения, ведь «люди ее не знали, а составляли образ из того, что давала украинская и российская пропаганды». «Вот почему в Украине про меня стали говорить хуже, а в России лучше», – добавила нардеп.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года