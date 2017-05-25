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Миссия Международного валютного фонда в Украине обсуждает вопрос пенсионной и земельной реформы и стратегию развития государственных банков. Об этом сегодня во время брифинга сообщил и.о. председателя Национального банка Яков Смолий.

«В процессе переговоров есть много вопросов, ключевые из них всем известны - это пенсионная реформа, это земельная реформа, также мы работаем по вопросам, в повестке дня НБУ - стратегия развития государственных банков, это корпоративное управление государственными банками», - заявил Смолий, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в НБУ ожидают заседания Совета директоров МВФ и принятие решения о выделении очередного транша после завершения работы миссии. Миссия МВФ завершает работу в Украине на этой неделе.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что выделят пятый транш Украине при условии продолжения реформ.
ForUm

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