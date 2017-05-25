Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко призывает украинцев принять участие во Всенародном референдуме по запрету продажи сельскохозяйственной земли, который проводит партия «Батькивщина». Об этом она сегодня заявила журналистам в кулуарах Верховной рады, сообщает пресс-служба политсилы.

Так, она заявила, что ее политическая сила вместе с Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев Украины уже собрала более 350 тысяч подписей украинцев, которые против продажи земли, но планирует, что их будет минимум 10 млн.

«Батькивщина» вместе с Ассоциацией фермеров путем собрания подписей проводит Всенародный референдум против продажи сельскохозяйственной земли. Мы соберем более 10 млн подписей и покажем президенту, правительству, парламенту, что украинская нация против продажи. Но если они начнут давить, проводить снятие моратория через КСУ или через ВР, то «Батькивщина» вместе с Ассоциации фермеров соберет людей и будет требовать отставки этой власти! Это будет тот случай, когда украинский народ не будет терпеть этого надругательства!», – убеждена Тимошенко, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, она заявила, что «сегодня под давлением АПУ Конституционный суд Украины начал рассмотрение, а затем отложил представление депутатов фракций БПП, «Народного фронта», Радикальной партии и «Самопомочи» относительно отмены закона о годовом моратории на продажу сельхозземли, принятый в прошлом году по настоянию депутатов фракции «Батькивщина» и фермеров.

Тимошенко поблагодарила членов КСУ и призвала украинцев активно защищать украинскую землю своими подписями: «Не слушайте пропаганду, что, мол, продать землю – это счастье. Я прошу поставить свои подписи, когда члены нашей партии и Ассоциации фермеров придут к вам. Своей подписью вы защитите нашу землю так же, как наши патриоты, наши герои защищают ее на восточном фронте!».