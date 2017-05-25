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Глава МВД Украины Арсен Аваков выразил надежду, что сегодняшнее решение суда по ключевым фигурантам дела о налоговых «схемах» будет более объективным. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Он отметил, когда участникам «схем» инкриминируют 96 миллиардов гривен убытков государству, суд отпускает этих лиц под личное обязательство.

«Во мне все протестует. Как мне объяснить офицерам, как их мотивировать, и, главнее всего, для чего мы ругаем прокуроров, если они сделали тяжелейшую работу - и вот какая теперь финальная стадия», – подчеркнул министр.

Аваков выразил надежду, что сегодняшнее решение суда по ключевым фигурантам этого дела будет более объективным.

Напомним, 24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. Выявлено около 96 млрд гривен ущерба бюджету.  

Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными
ForUm

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