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Кабинет Министров Украины перенес запланированную на сегодня, 25 мая, процедуру собеседования с двумя кандидатами на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по правительственной квоте по просьбе кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Личное общение претендентов на должность является процедурным требованием проведения собеседования, а невозможность диалога по личным причинам кандидатов обусловила принятие решения о переносе собеседования на более поздний срок. О следующей дате собеседования будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая глава правительства и члены Кабинета Министров провели 10 собеседований. Набор кандидатов начался в марте текущего года, документы подали 16 человек. К собеседованию было допущено 12 кандидатов: семь граждан Украины и пятеро иностранцев.

Собеседования с иностранцами, а среди них были граждане США, Италии и Кипра, проходили с помощью скайп-связи. Граждане Украины представляли свое видение работы на должности аудиторов лично членам правительства.

ForUm

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