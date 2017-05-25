Президент Петр Порошенко надеется, что лидеры стран НАТО и Большой семерки дадут надлежащую оценку нарушениям со стороны России Минских договоренностей.

Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко сообщил о развитии ситуации на Донбассе и продолжающихся нарушениях Россией Минских договоренностей. «Президент Украины выразил уверенность, что лидеры стран НАТО и Большой семерки дадут надлежащую оценку такой ситуации, в частности в вопросе продолжения санкционного давления на Москву», - сказано в сообщении.

Трюдо заверил, что коалиция стран Большой семерки и НАТО отдана поддержке Украины.

Были обсуждены также пути дальнейшей активизации двусторонних отношений. Лидеры поприветствовали недавнюю ратификацию канадским Сенатом Соглашения о свободной торговле, которое открывает путь для его полноценного применения в ближайшее время.

Порошенко также поблагодарил Канаду за позицию в вопросе развития оборонного сотрудничества, свидетельством чего является продолжение тренировочной миссии UNIFIER и подписания соглашения об оборонном сотрудничестве.

Порошенко отметил, что принятие Евросоюзом решения о предоставлении безвизового режима для украинских граждан создает условия для активизации диалога по либерализации визового режима между Украиной и Канадой.

Был также скоординирован график контактов на высшем уровне.