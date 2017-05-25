Приднестровье никогда не будет независимым государством, а на деньги, инвестированные в регион за последние 25 лет,— примерно $15 млрд— можно было бы построить второй Дубай. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, сообщает Newsmaker.md.



Заявления прозвучали в ответ на декларацию приднестровского лидера Вадима Красносельского, накануне обвинившего молдавских политиков в том, что они не готовы ничего менять, прикрываясь громкими лозунгами.

«Я думаю, что жители Приднестровья нас смотрят, у них нет особого доступа к другим ресурсам. Одна из моих главных целей — это объединение страны. У Молдовы нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья нет его без Молдовы. Когда кто-то с левого берега говорит, что мы никогда не будем вместе, я спрашиваю: хотите в Украину? Вы должны выбрать, дорогие приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса как субъекта Российской Федерации не будет, только объединение в рамках единого государства. Мы найдем формулу. Давайте обсуждать», — заявил Додон в эфире.

Он также напомнил, что у Приднестровья $7 млрд долг за газ, регион никогда за него не платил.

По словам Додона, его удивляет, что при таких низких тарифах на газ приднестровские товары продолжают оставаться неконкурентоспособными.

«За последние 25 лет в экономику Приднестровья было инвестировано примерно $15 млрд. Правый берег никогда не получал столько денег. С такими деньгами в регионе, где живет 300-400 тыс. человек, можно было построить второй Дубай. Здесь кроется проблема. Есть силы, которые не хотят нашего сближения», — подчеркнул президент.