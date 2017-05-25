Директор заповедника «Бабий Яр» Борис Глазунов сообщил, что памятник «Менора» в стал красным из-за действия хасидов, которые жгли на ней свечи накануне. Заявление Глазунова распространил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Директор заповедника «Бабий Яр» Борис Глазунов сообщает, что это не вандализм. Вчера группа хасидов жгла свечи на Меноре, и это краска от свечей стекала на памятник», - написал Долинский.

Напомним, ранее директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович назвал вандализмом красную краску на памятнике.

«Очередной позорный вандализм в Бабьем Яру», - написал он в Facebook.

На данный момент на странице Вятровича нет этого сообщения.