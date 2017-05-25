По факту резонансного дела с публичным избиением несовершеннолетних девушек в Чернигове объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений пяти участникам конфликтов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«Правоохранителям известно о трех фактах, в которых фигурируют пять несовершеннолетних девушек, но расследование продолжается в рамках одного уголовного производства. Сейчас все они получили подозрение о совершении уголовного преступления», - говорится в сообщении.

Видео публичного избиения школьниц вызвало большой резонанс в обществе.

В присутствии своих знакомых девушки дважды издевались со своих жертв возле торгового центра в Чернигове, а один раз избили девочку у подъезда.

Полиция установила личности всех участников инцидента. Речь идет не только о тех, кто бил девушку, но и о свидетелях, которые не прекратили издевательства.

Под процессуальным руководством прокуратуры полиция расследует уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц), которое наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

Видео избиения девушки в Чернигове, размещенное в соцсетях очевидцами, всколыхнуло общественность.