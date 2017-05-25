В воскресенье, 28 мая, в Киеве перекроют движение транспорта на нескольких улицах из-за проведения благотворительного «Пробега под каштанами» и международной велогонки. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в воскресенье с 08:00 до 16:00 во время проведения международной велогонки «Race Horizon Park Classic», посвященной Дню Киева, перекроют движение транспорта по маршруту: ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр.



В этот же день с 09:00 до 12:00 движение транспорта перекроют во время проведения 25-го открытого легкоатлетического благотворительного «Пробега под каштанами» по маршруту: Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Незалежности.



Кроме того, с 23:00 27 мая до 06:00 28 мая для монтажа оборудования площадок старта и финиша пробега перекроют для проезда часть Владимирского проезда от перекрестка с улицей Большой Житомирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской.