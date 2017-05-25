Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская не получила доступ к заключенным на временно оккупированной территории Донбасса и находящимся там заложникам. Об этом во время выступления в парламенте сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«Вчера в Минске украинский уполномоченный Верховной Рады по правам человека Лутковская выдвинула требование посетить тюрьмы на оккупированной территории», - сказала Геращенко.

Депутат напомнила, что на оккупированных территориях в местах лишения свободы содержатся тысячи преступников, приговоры которым были вынесены еще до конфликта на Донбассе. «А это также граждане Украины, и мы должны понять, в каких условиях их содержат. Но ключевое - там содержатся наши заложники, по которым мы боремся», - добавила Геращенко, сообщает УНИАН.

В то же время, отметила она, «Российская Федерация и вторая сторона отказали украинскому уполномоченному». «Они сказали, что некий «омбудсмен» так называемой «ДНР» уже дал соответствующий мандат одной депутату Верховной Рады Украины. Представляем, о чем говорится», - сказала Геращенко.

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что представители ОРДЛО продолжают блокировать процесс освобождения украинских заложников и требуют продолжения процедуры верификации списков.