Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в церемонии передачи 635 автомобилей с экологическими двигателями Mitsubishi Outlander PHEV подразделениям Национальной полиции.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, мероприятие состоялось в рамках программы переоснащения правоохранительных органов и прошло при содействии посольства Японии в Украине. Средства на закупку автомобилей поступили от японских частных компаний по договорам Киотского протокола.

«Правительство последовательно реализует шаги, которые позволяют правоохранительной системе иметь все необходимое для достойного выполнения своих обязанностей. Мы хотим, чтобы у вас была техника и необходимые средства, чтобы вы могли эффективно выполнять свои задачи, свой служебный долг», - заявил Гройсман.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков обратился к президенту Mitsubishi Motors Corporation Осаме Месуко с просьбой о снижении цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены для нужд Нацполиции.

Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей по цене 1 510 932 грн, что в денежном эквиваленте составляет 58 600 долл. за один автомобиль.

СМИ сообщали, что средняя цена гибридных автомобилей, которые полиции согласилась поставить фирма с орбиты лидеров «Народного фронта», завышена на 10 млн долларов. В то же время в МВД уверяли, что цена не является завышенной.

Детективы Национального антикоррупционного бюро 23 января начали досудебное расследование по данному делу.