Жители села Бузова Киево-Святошинского района остановили два грузовика с бытовыми отходами из Львова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В полицию поступило сообщение от одного из депутатов сельсовета о том, что вблизи села грузовые автомобили выбрасывают мусор. На месте происшествия собрались возмущенные местные жители, которые угрожают водителям физической расправой.

На месте происшествия полицейские задокументировали факт незаконной выгружены бытовых отходов. Два грузовых автомобиля, которые привезли мусор из Львова, помещены на штрафплощадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 мая в полиции сообщили, что в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области задержаны грузовики, которые ссыпали на землю мусор из Львовской области.