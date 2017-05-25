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Правоохранители изъяли в ходе обысков у бывших руководителей налоговых органов 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов, 3,8 млн гривен и 280 тыс. евро. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Арсен Аваков .

«3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долл. наличными – это вчерашние результаты изъятого, - 3,8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирка и так далее», - перечислил он, сообщает 112 Украина.

В связи с этим Аваков назвал неадекватными решения Печерского районного суда Киева об освобождении некоторых из подозреваемых под залог 1-15 млн гривен. «На фоне этого, когда мы говорим о 96 млрд грн убытков, где деньги поступили не в казну, а в карман Клименко, Януковича и сотоварищей, мы отпускаем этих людей под личное обязательство. Во мне все протестует. Я политическая фигура, но как мне объяснять офицерам, как их мотивировать? Зачем мы тогда ругаемся на прокуроров, если они сделали потрясающую работу, и теперь такая финальная стадия?» - возмутился он.

Аваков надеется, что суды примут более жесткие решения по избранию меры пресечения для ключевых фигурантов среди бывших налоговиков.

Напомним, 24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы. 
ForUm

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