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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в закон «Об охране культурного наследия» (об определении понятия «памятник культурного наследия»), сообщает информационное управление Аппарата ВР.

Соответствующий законопроект №5678 поддержали 235 народных депутатов.

Отмечается, что документом распространен статус памятника культурного наследия на объекты культурного наследия, которые взяты на государственный учет в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу действующего закона до решения вопроса об их включении (невключении) в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
ForUm

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