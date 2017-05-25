Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в закон «Об охране культурного наследия» (об определении понятия «памятник культурного наследия»), сообщает информационное управление Аппарата ВР.
Соответствующий законопроект №5678 поддержали 235 народных депутатов.
Отмечается, что документом распространен статус памятника культурного наследия на объекты культурного наследия, которые взяты на государственный учет в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу действующего закона до решения вопроса об их включении (невключении) в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.
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