23 мая Генпрокуратура решила направить в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа группы «Видродження» Геннадия Бобова, подозреваемого в уклонении от налогов и декларировании недостоверной информации.

До этого 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что, кроме Бобова, подготовлены также представления на снятие неприкосновенности с нардепов от Народного фронта Евгения Дейдея и Радикальной партии Андрея Лозового.

Однако 23 апреля Луценко вернул последние два представления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на доработку.

24 мая генпрокурор сообщил, что Бобов, подозреваемый в неуплате налогов, согласился возместить государству миллион долларов неуплаченных сборов.

Опасения Геннадия Бобова, который пошел на возмещение неоплаченных, как заявляют в ГПУ, денег государству, не беспочвенны. За последние три года снятие неприкосновенности с депутатов Рады происходит не так уж редко. НВ напоминает истории шести украинских нардепов лишенных неприкосновенности или даже гражданства и мандата.

1. Олег Царев

В отношении депутата от «Оппозиционного блока» Олега Царева было возбуждено уголовное дело за призывы к свержению конституционного строя Украины и покушение на ее территориальную целостность. Царева называют одним из главных зачинщиков волнений на востоке Украины

29 мая 2014 года Генпрокуратура внесла в парламент представление о привлечении Царева к уголовной ответственности и задержании его для избрания меры пресечения.

3 июня того же года парламентарии лишили его депутатской неприкосновенности и дали согласие на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

Перед этим, 29 мая, и.о. генпрокурора Олег Махницкий в Раде заявил, что по данным досудебного расследования, депутат Царев в период март - апрель 2014 года умышленно, открыто, применяя в том числе средства массовой информации, совершал публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя Украины.

26 июня «депутаты парламента союза «Донецкой» и «Луганской» народных республик» избрали Царева «главой объединенного парламента».

2 июля 2014 года Царева объявили в межгосударственный розыск. А 4 ноября 2015 года Генпрокуратура начала процедуру его заочного осуждения. В этот же день СБУ вызвала его на допрос в качестве подозреваемого.

26 марта 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева.

4 июля 2016 года стало известно, что Шевченковский райсуд Киева 21 июня того же года вернул Генпрокуратуре обвинительный акт в отношении Царева. Суд мотивировал это тем, что в материалах нет подписи Царева, которая бы свидетельствовала о вручении ему подозрения. По мнению судей, это нарушало его права.

28 декабря 2016 года стало известно, что Шевченковский райсуд Киева намерен 31 января 2017 года снова начать рассмотрение дела против Царева.

14 марта 2017 года издание Урядовий кур'єр опубликовало повестку, согласно которой Царев должен был явиться на заседание по его делу в 14:30 16 марта в помещение Шевченковского районного суда.

16 марта Царев на суд не явился, и заседание прошло в его отсутствие.

10 мая на заседание Шевченковского суда не пришли адвокаты Царева, а также прокуроры. В связи с этим оно было перенесено на 10 июня.

2. Сергей Клюев

12 мая 2015 года генпрокурор Виктор Шокин заявил, что ГПУ подозревает Сергея Клюева в ряде уголовных преступлений. По словам генпрокурора, Клюева обвиняют в мошенничестве - вместе со своим братом Андреем они незаконным путем завладели финансовыми средствами, а также имуществом предприятий и частных лиц. Шокин внес в Раду представление о снятии неприкосновенности с Клюева.

Однако 29 мая 2015 года регламентный комитет Рады вернул в ГПУ представление в отношении Клюева. Сообщалось, что члены комитета, заслушав представителей ГПУ и рассмотрев предоставленные доказательства виновности Клюева в совершении уголовного правонарушения, пришли к выводу, что в представлении генпрокурора не содержится достаточной обоснованности.

3 июня 2015 года Верховная Рада все-таки дала согласие на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

В тот же день Клюев пожаловался, что ему незаконно запретили покидать территорию Украины.

При этом нардеп заверил, что не имеет намерения скрываться от украинского правосудия, отметив, что будет и в дальнейшем присутствовать на всех вызовах Генеральной прокуратуры или других органов Украины.

Тем не менее, 4 июня 2015 года Сергей Клюев не пришел на допрос и исчез, а 8 июня того же года СБУ объявила его в розыск.

В ноябре 2015 года Генеральная прокуратура Украины решила отозвать представление о задержании и аресте нардепа Сергея Клюева для доработки.

В начале декабря 2015 года в Раду поступило новое представление генпрокурора на задержание и арест Клюева, которое она поддержала 28 января 2016 года.

30 мая 2016 года Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы Клюева на снятие с него неприкосновенности и разрешение на привлечение к ответственности и арест.

Незадолго до этого, 5 апреля 2016 года, стало известно, что Клюева с 31 марта 2016 года объявил в розыск Интерпол. Депутата разыскивают до сих пор.

3. Игорь Мосийчук

17 сентября 2015 года генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что правоохранители расследуют противоправную деятельность одного из народных депутатов Украины и предоставил в парламенте кадры оперативной видеосъемки Генпрокуратуры, в которых фигурирует нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

На видео Мосийчук, среди прочего, рассказывает своему собеседнику о «расценках» на депутатские запросы.

Сразу же после этого в Верховную Раду прибыли силовые структуры, чтобы задержать Мосийчука, и после переговоров с Олегом Ляшко, он в сопровождении работников СБУ покинул парламент.

Сам Мосийчук с самого начала отрицал свою вину.

Ночь с 17 на 18 сентября 2015 года нардеп провел в следственном изоляторе Службы безопасности Украины, а 18 сентября суд его арестовал на 60 суток. В ответ на решение суда Мосийчук заявил, что объявляет голодовку, однако вскоре ее прервал.

23 октября 2015 года в ГПУ сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении Мосийчука и ему грозит 12 лет тюрьмы.

2 ноября 2015 года представитель Генпрокуратуры заявил, что во время досудебного расследования нардеп фактически признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. В ГПУ также продемонстрировали соответствующее видео.

Однако в тот же день сам нардеп заявил, что признался в совершении преступлений под пытками.

По его словам, 7 октября он был лишен медицинской помощи, несмотря на внутреннее кровотечение и потерю сознания.

«Умышленно доведя меня до такого тяжелого состояния, следователи ГПУ предложили мне, чтобы в обмен на оказание помощи я дал показания по существу своего дела, в частности – признался в том, чего не совершал», - заявил Мосийчук.

Он подчеркнул, что никаких документов по этому поводу не подписывал.

8 октября 2015 года Мосийчук потерял сознание в зале суда, ему вызвали скорую, и нардеп был госпитализирован.

В пресс-службе нардепа заявили, что, согласно диагнозу врачей, у него большая открытая язва двенадцатиперстной кишки, которая сопровождалась внутренним кровотечением.

15 ноября 2015 года Мосийчука освободили из-под стражи в связи с истечением отведенного судом срока ареста.

24 декабря 2015 года в пресс-службе Мосийчука заявили, что его перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

«Сейчас врачами установлена причина резкого ухудшения состояния здоровья Игоря Мосийчука – это кровоизлияние в желудок. Ему оказывается необходимая помощь», - говорилось в сообщении пресс-службы.

10 марта 2016 года Высший специализированный суд признал незаконным задержание депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука в здании парламента в сентябре 2015 года.

«Задержание признано незаконным, поскольку в ходе задержания были нарушения норм уголовно-процессуального законодательства», - заявила его адвокат Оксана Мельник. Кроме того, по ее словам, из-за незаконного содержания под стражей Мосийчуку обязаны будут выплатить денежную сатисфакцию.

27 апреля 2017 года Генпрокуратура направила обвинительный акт в отношении Мосийчука в суд.

Рада подала апелляцию на решение ВАСУ о признании незаконным задержания Мосийчука в Верховный суд Украины, однако 10 мая 2016 года апелляция была отклонена.

20 мая 2016 года Мосийчук сообщил, что Генпрокуратура отменила ходатайство о его аресте, а Печерский суд постановил закрыть производство об избрании ему меры пресечения.

25 октября 2016 года Луценко сообщил, что в деле Мосийчука появился новый эпизод.

Уголовное преследование не помешало Мосийчуку 22 октября 2016 года жениться на лейтенанте полиции по имени Владлена, которая младше его на 10 лет.

Женитьба стала для нардепа уже третьей. СМИ также сообщали, что ради новой жены Мосийчук похудел на 100 кг.

4. Александр Онищенко

15 июня 2016 года сотрудники Специальной антикоррупционной прокуратуры провели обыск в помещении по адресу Крещатик, 27б с вывеской Общественная приемная народного депутата от Воли народа Александра Онищенко.

НВ писало, что приемная, по сути, была штабом. Там встречались и решали вопросы два десятка человек — они делали деньги на добыче и продаже газа через договора о совместной деятельности с госкомпанией Укргазвыдобування, крупнейшим добытчиком газа в стране. По данным НАБУ, из-за газовых схем Онищенко бюджет недополучил 3 млрд гривен.

16 июня 2016 года в регламентный комитет Рады поступило представление от САП на снятие неприкосновенности и задержание Онищенко. Через пять дней нардеп сам прибыл в НАБУ и потребовал доказательств своей вины, а затем даже попытался подать в суд на НАБУ и САП.

Тем не менее, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержали 275 депутатов. Кроме того, депутаты 265 голосами дали согласие на задержание Онищенко и 263 голосами – на его арест.

На момент голосования Онищенко отсутствовал как в Раде, так и в Украине. Украинским СМИ он заявлял, что возвращаться не намерен.

10 августа 2016 года стало известно, что нардепа объявили во всеукраинский розыск. 31 октября того же года в НАБУ заявили, что у него есть греческий паспорт.

18 октября 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что еще 10 августа предоставило Украинскому бюро Интерпола все необходимые документы для объявления Онищенко в международный розыск. «Заседание, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось на прошлой неделе. Следовательно, решение должны сообщить в течение 30 дней», - пояснили тогда в Бюро.

26 октября 2016 года Онищенко написал заявление о выходе из фракции Воля народа.

О том, что Интерпол отказался объявлять Онищенко в розыск еще 11 декабря 2016 года, заявлял СМИ адвокат беглого нардепа Олег Ищенко.

Кроме того, в декабре 2016 года адвокаты депутата заявляли, что их подзащитный находится в Германии. Сам Онищенко некоторое время утверждал, что живет в Великобритании.

3 мая 2017 года информацию о том, что Интерпол отказался разыскивать Онищенко подтвердил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

12 апреля 2017 года беглый нардеп заявил, что одна из стран Европы предоставила ему статус политического беженца.

5. Вадим Новинский

3 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в Facebook фотокопию представления в Верховную Раду на привлечение нардепа от Оппозиционного блока Вадима Новинского к уголовной ответственности.

После этого в Раде Новинский заявил журналистам, что производство в отношении него является политически мотивированным. Он сообщил, что 4 ноября у него запланирована поездка на Афон (чтобы присоединиться к епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, который там пребывал с паломнической миссией), однако бежать из Украины он не намерен.

Новинского совместно с экс-президентом Виктором Януковичем, экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко и экс-главой милиции Киева Валерием Коряком подозревают в попытке узурпировать власть в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Для этого, согласно материалам дела, в 2013 году они способствовали похищению архиепископа (сейчас митрополит) Александра (Драбинко). На тот момент он был помощником ныне покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира (Сабодана).

По данным ГПУ, Новинский был переговорщиком во время попытки узурпировать власть в церкви.

4 ноября 2016 года представление на Новинского поступило в Раду, о чем сообщил спикер парламента Андрей Парубий. Тем временем Новинский в 9:30 вылетел в греческие Салоники из аэропорта Киев. Его помощница заверила, что нардеп вернется 7 ноября. Тем не менее, Новинский вернулся в Украину на день позже.

16 ноября 2016 года Регламентный комитет Рады единогласно не одобрил снятие неприкосновенности с Новинского, мотивируя это тем, что Луценко не ответил на все возникшие у них вопросы.

6 декабря 2016 года Регламентный комитет Рады снова счел, что ГПУ предоставила недостаточно убедительные доказательства для снятия неприкосновенности с Новинского. Однако на этот раз представление на снятие неприкосновенности с нардепа все же было направлено на голосование в Раду.

8 декабря 2016 года Верховная Рада 228 голосами «за» одобрила снятие неприкосновенности с Новинского.

Перед этим депутат заявил, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.

15 февраля 2017 года Луценко заявил, что в ближайшее время Генпрокуратура уведомит Новинского о подозрении.

«По Новинскому - мы получили один очень важный факт попыток отравления блаженнейшего Владимира (ныне покойного главы УПЦ МП Владимира Сабодана – ред.), расследовали это дело, это несколько затянуло общий ход дела. В ближайшее время мы планируем предъявить подозрение господину Новинскому и в ближайшее время передать в суд. Думаю, что речь идет о нескольких месяцах (судебного рассмотрения – ред.)», - рассказал генпрокурор.

6. Андрей Артеменко

Андрей Артеменко, который был депутатом Рады от Радикальной партии Олега Ляшка, известен благодаря публикации американскими СМИ так называемого плана примирения Украины с Россией, который он якобы предложил администрации Дональда Трампа. В плане было предложено провести референдум по сдаче России Крыма в аренду сроком на 50 или 100 лет.

После публикации «плана» лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что позиция Артеменко не совпадает с его позицией и позицией фракции. На заседании партии было принято решение об исключении депутата Артеменко из парламентской фракции.

В свою очередь, Генеральная прокуратура открыла в отношении Артменко дело по обвинению в государственной измене. Кроме того, следствие собрало доказательства, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт этой страны.

29 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства четверых человек, среди которых был Артеменко. Об этом официально стало известно 4 мая.

11 мая Артеменко обжаловал решение президента Петра Порошенко о лишении его гражданства в Высшем административном суде.

«С официальным текстом указа сегодня не знаком не только Артеменко, не знаком, практически, никто. Неизвестно, кто видел воочию указ президента. Ну, наверняка, сам президент должен был его видеть», - заявлял тогда адвокат нардепа Леонид Сиваков.

15 мая, Комитет по вопросам регламента Верховной Рады провел заседание по вопросу лишения Артеменко мандата. По его итогам стало известно, что комитет утвердил проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Артеменко.

16 мая Рада лишила Артеменко депутатского мандата, решение поддержали 244 депутата.