Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон «О физической культуре и спорте» (относительно признания национальных видов спорта).

За принятие соответствующего закона №5324 проголосовали 227 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Целью закона, как говорится в пояснительной записке к документу, является необходимость определения на законодательном уровне понятия национальных видов спорта и особенностей деятельности спортивных федераций, способствующих развитию национальных видов спорта, содействие национальному возрождению национально-культурных традиций и патриотическому воспитанию, популяризации среди украинцев здорового образа жизни и физической культуры, развития национальных видов спорта.

Принятый закон предусматривает поддержку национальных видов спорта: боевого гопака, хортинга, украинского рукопашного боя «Спас», украинской борьбы на поясах.

Эту законодательную инициативу разработало Министерство молодежи и спорта Украины по предложению ряда всеукраинских общественных объединений национальных видов спорта с целью содействия национальному возрождению через развитие украинских национальных видов спорта.

Председатель парламента Андрей Парубий назвал принятие этого закона вопросом национальной чести, патриотизма.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 2 этого раздела, который вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.