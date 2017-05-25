Владелец компании «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк пытается избежать погашения долгов на сумму свыше 1,7 млрд долларов, поэтому переводит все претензии НБУ за банкротство «ВАБ Банк» и «Финансовая инициатива» в плоскость личностного противостояния с чиновниками.

Такое мнение высказал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Concorde Capital» Александр Паращий, пишет «Левый берег».

«Наказание Бахматюка за доведение до банкротства двух банков должно было стать хорошим уроком для других нерадивых собственников», — убежден Паращий.

Эксперт напоминает, что из-за банкротства банков «VAB» и «Финансовая инициатива» государство понесло убытки около 21 млрд грн. При этом в последнее время владелец компании «Укрлендфарминг» активизировал волну обвинений в адрес руководства НБУ. Ряд политических деятелей обратились к Президенту Порошенко с просьбой повлиять на попытки взыскать убытки государства с Бахматюка.

Кроме того, он обнародовал открытое письмо к Порошенко, в котором жалуется на личное давление со стороны НБУ.

Паращий считает, что такая активность Бахматюка — всего лишь «дымовая завеса», за которой владелец компании «Укрлендфарминг» старается скрыть истинные мотивы своего поведения: нежелание рассчитываться с кредиторами.

При этом комментируя обвинения Бахматюка в адрес Гонтаревой, о том, что экс-глава НБУ осуществляла давление на суды, Паращий назвал эти утверждения не соответствующими действительности.

«Судя по заявлениям со стороны НБУ и Бахматюка, счет судебных решений в пользу той или иной стороны — приблизительно одинаковый, что не сильно похоже на эффективный результат давления НБУ на суды», - считает аналитик.

Ранее глава Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявил о намерении взыскать с Бахматюка 4 млрд гривен, которые государство потратило на выплату компенсаций вкладчикам банка «Финансовая инициатива».

По словам руководителя ФГВФЛ, «чистка» банков менеджментом и акционерами перед признанием их неплатежеспособными — распространенная на рынке практика. Но благодаря законодательным прорехам, менеджмент и акционеры банков-банкротов избегают какой-либо ответственности.

Сам Бахматюк ранее заявил, что суммарная задолженность «Укрлендфарминга» составляет 1,7 млрд долларов — это долги по еврооблигациям, а также кредиты зарубежных и украинских банков.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) с требованием возобновить расследование о возможном хищении предоставленных ВиЭйБи Банка (VAB Банка) (Киев) кредитов рефинансирования.

Противостояние между экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и собственником самого крупного агрохолдинга Украины Ukrlandfarming Олегом Бахматюком началось в прошлом году.