В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что, по последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия возле Великого Новгорода (РФ) погибли пятеро украинцев. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«По сообщению Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 25 мая в районе города Великий Новгород. Минивэн с украинской регистрацией столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате столкновения погибли пятеро граждан Украины», - сказал Кирилич, сообщает УНИАН.

По его словам, «Генеральное консульство Украины осуществляет мероприятия с целью получения максимально полной информации об инциденте от правоохранительных органов Российской Федерации».

Также дипломат добавил, что украинский консул готовится к выезду на место аварии.

Ранее российские СМИ сообщили о гибели шести граждан Украины в столкновении грузового автомобиля с минивэном на федеральной автотрассе «М10» в Новгородской области РФ.