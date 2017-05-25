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Апелляционный суд Донецкой области отказал адвокатами экс-президента Виктора Януковича в открытии производства о конфискации 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии производства о конфискации 1,5 долл. США по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации В. Януковича», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Генеральная прокуратура еще не получила указанного решения суда.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.
ForUm

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