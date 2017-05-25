Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, с признаками частичного обострения на отдельных участках линии соприкосновения, сообщает пресс-центр штаба.

За прошедшие сутки противник 50 раз открывал огонь по украинским военным, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение.

«В результате боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих ВС Украины были ранены», - говорится в сводке.

На приморском направлении зафиксировано более половины фактов нарушения боевиками режима прекращения огня – 27.

«Под вечер боевики снова взялись обстреливать оборонительные укрепления ВСУ из артиллерии. В частности, из 120-мм минометов враг бил по позициям в районе Широкино, Чермалыка и Водяного. Также из артиллерийских систем калибра 122 мм бандформирования обстреляли опорные пункты у Широкино и севернее – у Марьинки. На тех же участках, а также неподалеку Гнутово, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки боевики активно вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций, стрелкового оружия, порой из вооружения БМП», - сообщили в штабе.

На донецком направлении зафиксировано 17 обстрелов. Самой напряженной ситуация остается в пригороде Авдеевки, где боевики вчера вечером снова дважды били по позициям из РСЗО «Град». Реактивные снаряды попали и по жилому кварталу, который расположен на южной окраине. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, однако в нескольких частных домах повреждены крыши и окна.

На этом же направлении противник неоднократно применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие в районе Новгородского, Верхнеторецком и Песков. А по укреплениям неподалеку Невельского боевики несколько раз стреляли из 122-мм артиллерийских систем.

На луганском направлении в течение минувших суток НВФ ни разу не использовали тяжелого артиллерийского вооружения. Всего зафиксировано 6 вражеских обстрелов. Вечером противник обстрелял позиции у Троицкого из минометов калибра 82 мм, позже вел огонь из вооружения БТР, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям в районе Новоалександровки.