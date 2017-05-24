Силовики провели обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов, уже задержаны 23 человека. Об этом на брифинге в Жулянах заявили глава МВД Арсен Аваков и военный прокурор Анатолий Матиос.

В ходе совместной операции Национальной полиции и военной прокуратуры задержан бывший губернатор Луганской области Александр Антипов, у которого по месту жительства изъяли $3,8 миллиона.

Печерский райсуд Киева отпустил Антипова под залог в размере 15 млн гривен.

Президент Украины Петр Порошенко поручил внести на рассмотрение правительства вопрос о выдаче гражданам на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма паспортов старого образца.

К организации «титушек» в Днипре во время провокаций 9 мая причастен «Оппозиционный блок». Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отчитываясь перед парламентом в среду.

Также Луценко назвал самым большим своим достижением завершение досудебного расследования и начало суда над экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предлагает в бюджете на 2018 фискальный год втрое сократить помощь Украине.

Военная разведка США прогнозирует, что Минские соглашения останутся невыполненными в течение 2018 года, немасштабные боевые действия вдоль линии фронта на Донбассе продолжатся, с одновременной вероятностью эскалации насилия со стороны РФ.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли Марьинку в районе школы №2.

Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве украинскому олигарху Александру Грановскому.

Генеральной прокуратурой на основании постановлений суда проводились обыски по месту жительства бывших должностных лиц ПАО КБ «ПриватБанк» и по адресам юридических лиц, связанных с банком и которым предоставлялись многомиллиардные кредиты

Высший совет правосудия уволил Владимира Колесниченко с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти».

Генеральная прокуратура начала расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу.

В то же время в НАБУ заявили, что открытие ГПУ уголовного производства в отношении Углавы является реакцией на расследование НАБУ и попыткой давления на Бюро.