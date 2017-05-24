Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ была задержана сотрудницу суда, которая «сливала» данные о планируемых обысках бюро за деньги. Об этом Сытник сказал во время парламентских слушаний на тему «Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине».

«НАБУ задержало сотрудницу суда, которая «сливала» информацию о полученных детективами санкциях на обыск», - заявил Сытник, сообщает РБК-Украина.

По его словам, бралась информация из закрытой части реестра судебных решений и передавалась заинтересованным лицам за денежное вознаграждение.

Он добавил, что из-за таких случаев большая часть обысков была неэффективна.