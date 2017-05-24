По прогнозам синоптиков в целом лето будет «среднестатистическим», без особой жары, да и дождей пройдет предостаточно. Но, как и год назад, стоит ожидать внезапных потеплений и резких похолоданий, пишет «Сегодня».

По словам замначальника Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, первый месяц лета окажется близким к норме как по температуре, так и по осадкам. Днем воздух прогреется до +30, ночью будет прохладнее, до +15 и ниже, особенно в первой декаде. С ним согласен и народный синоптик Леонид Горбань, рассчитавший, когда не стоит выходить из дому без зонта. Он может пригодиться в период со 2 по 5 июня, в зависимости от региона, а также 15—17-го и 25—26-го. Кстати, 15—17-го Горбань обещает самые сильные ливни месяца, в эти дни может выпасть до 20 мм осадков.

По прогнозам Прокопенко, «макушка лета» окажется жаркой (температура поднимется до +32), но с ливнями. «После осадков, как правило, холодает, но ненадолго, так как это все же июль, — сказал нам Прокопенко. — На Одесчине и в других южных регионах в середине лета ожидаются сильные бури с градом». А Горбань обещает нам среднесуточную температуру в июле +20—25, то есть ночью на 5—7 градусов холоднее «среднего», а днем — теплее. «Разойтись жаре не позволят сильные дожди, которых в июле ожидается шесть: два — в первой декаде, и четыре — в период с 15-го по 30-е. Причем с 15-го по 20-е возможны сильные бури и град», — считает народный синоптик.

Прокопенко говорит, что август будет прохладным, с осадками ниже нормы. «Согласен, но небольшие дожди пройдут часто, всего за месяц ожидается 8—10 «мокрых» дней: со 2-го по 4-е, 9—10-го, причем с бурей, 15—17-го, тоже с бурей и градом, и с 26-го по 30-е, — детализировал свой прогноз Горбань. — Отсюда и регулярные температурные «качели»: после дождя будет холодать ночами до 12—15 градусов, а днем среднесуточная температура будет +18—24».

В целом, по словам метеорологов, лето обещает быть нестабильным. «Все лето ожидаем неустойчивую погоду: то очень жарко, то холодно. Естественно, что все эти переходы должны быть дождливыми. Частые перемены погоды говорят об изменении климата. То есть к причудам погоды, вроде жары на 1 апреля и заморозков на 1 мая, надо привыкать», — рассказала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды метеорологического НИИ НАН Вазира Мартазинова. Горбань говорит, что такие «капризы» повторяются раз в семь лет, а лето 2018 года будет почти без перепадов температуры, жарким и душным.