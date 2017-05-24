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Из аэропорта «Борисполь» на воздушном судне пытался бежать руководитель одной из областных налоговых администраций, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщил журналистам в среду военный прокурор Анатолий Матиос.

«Только что при попытке отлета и бегства в аэропорту «Борисполь» задержали еще одного из руководителей одной из областных налоговых администраций», - сказал он, сообщает «Украинская правда».

Напомним, сегодня, 24 мая, силовики проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов, уже задержаны 23 человека. 
ForUm

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