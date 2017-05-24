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К сезону летних перевозок ПАО «Укрзализныця» продлит маршруты следования поездов дальнего следования в Белгород-Днестровский вдоль всего черноморского побережья Одесской области, сообщает пресс-служба компании.

Так, пассажиры получат возможность путешествовать по железной дороге в Затоку и Каролино-Бугаз. Кроме того, пассажиры поезда № 145/146 Киев-Измаил будут на 30 минут меньше находиться в пути.

Как сообщил директор по пассажирским перевозкам и сервиса ОАО «Укрзализныця» Игорь Романков, что с этой целью специалисты железной дороги завершили сооружение системы заправки водой пассажирских вагонов по станции Белгород-Днестровский.

«Железнодорожники приложили значительные усилия для того, чтобы реализовать этот очень важный с точки зрения логистики летних перевозок проект. Теперь пассажиры смогут путешествовать непосредственно в Затоку и Каролино-Бугаз - населенные пункты, в которых сконцентрированы базы отдыха. Таким образом, путешествия к морю станут для украинцев более доступными, быстрыми и удобными», - отметил он.

Сейчас специалисты ПАО «Укрзализныця» работают над графиком движения пассажирских поездов, поэтому о перечне поездов и их графике будет сообщено дополнительно.
ForUm

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