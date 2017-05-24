Кабинет Министров намерен возобновить проверку угольных шахт на предмет соблюдения требований к условиям труда горняков. Об этом на сегодняшнем заседании заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

Он предложил поручить уже к следующему заседанию Кабмина подготовить решение о снятии моратория на проведение проверок шахт и продолжить практику ведения усиленного контроля на предприятиях угольной отрасли в сфере индивидуальной защиты шахтеров.

«Предлагаю принять решение о снятии моратория. Поручаю внести на следующее правительство (заседание. – Ред.) акт, который позволит провести проверки, - сказал Гройсман. - Думаю, что через два-три месяца надо провести проверки».