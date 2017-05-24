Реформа Генеральной прокуратуры позволила обновить кадровый состав новыми людьми, внедрила самоуправление и прекратила сталинские практики. Об этом во время годового отчета в Верховной Раде заявил глава ГПУ Юрий Луценко.

Он отметил, что первыми действиями в должности генерального прокурора для него была реформа прокуратуры. В соответствии с законом и новыми полномочиями, численность прокуратуры сокращена на 25%, проведены новые конкурсы на вакантные должности, в которых победили 82% тех, кто никогда в прокуратуре не работал.

Луценко напомнил депутатам, что обязательства установить прокурорам достойную зарплату пока выполнены лишь частично. «Размер зарплаты в среднем вырос всего на 45%. Но теперь прокурор местной прокуратуры в среднем получает «на руки» 9-10 тысяч гривен, а прокурор региональной - 11-12 тысяч», - рассказал генеральный прокурор.

Среди других важных нововведений он назвал прокурорское самоуправление: «Это означает, что сталинская ГПУ умерла. Отныне ни генеральный прокурор, ни другие руководители ГПУ не могут требовать незаконного преследования человека, угрожая снятием с должности».

С участием общественности и бывшего федерального прокурора США через конкурсную комиссию сформирован состав Генеральной инспекции. За небольшое время работы усилиями инспекторов уволили 46 прокуроров, чьи действия нарушают кодекс или присягу. «Речь не идет о мелких прокурорах. Уволен следователь по особо важным делам ГПУ, заместители прокуроров Житомирской, Кировоградской, Луганской областей. Работа идет», - доложил Луценко.

Он выразил благодарность прокурорам, которые поверили в новые принципы и достойно выполняют свою работу. «По резонансным делам следователям прокуратуры противостоят много очень высокооплачиваемых адвокатов. В частности, по делу Януковича полсотни адвокатов, а против них - два ровесника Независимости с зарплатой в 20 000 гривен», - пояснил председатель ГПУ условия работы.

«Но у них есть то, что есть у меня - вера в восстановление справедливости даже в отношении бывшего президента, который нарушил закон. Их, как и меня, не пугают возможности мафии, у которой мы забрали 39 млрд гривен. Мы не ездим на бронированных автомобилях, нас не окружают полтора десятка охранников, как некоторых тут, в Верховной Раде. Потому что мы верим, что наше дело для Украины», - заявил Луценко.

Подтверждением новой тенденции он назвал принципиальность прокуроров и отказ брать взятки: «Пшонка был символом коррупции в прокуратуре. Даже при строительстве нового здания ГПУ было украдено почти более 60 млн гривен. И если Пшонка в прокуратуре - это репрессивное и коррупционное лицо прокуратуры, то эти ребята, которые отказываются от взяток, это лицо новой прокуратуры».

В качестве примера Луценко назвал следователя Кировоградской региональной прокуратуры, который отказался от взятки в 35 тыс. долларов, военного прокурора Львовского гарнизона, который не соблазнился на 40 тыс. долларов, военного прокурора Южного региона и следователя Генеральной прокуратуры, которые отказались от 75 и 200 тыс. долларов соответственно.