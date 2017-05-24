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Министры заслушают сегодня 12 кандидатов в аудиторы Национального антикоррупционного бюро. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает LIGA.net.

«Сегодня мы с вами будем проводить заслушивание тех кандидатов, которые подали свои кандидатуры на аудитора Национального антикоррупционного бюро», - отметил Гройсман.

Он напомнил, что 17 марта 2017 года был объявлен конкурс на кандидата в аудиторы НАБУ.

«Мы получили 12 предложений за эти два месяца. Семь - это украинцы, пять - граждане иностранных государств», - сказал он.

Гройсман отметил, что все кандидаты будут заслушаны сегодня на заседании Кабмина, после чего будет принято решение. Он напомнил, что одна кандидатура в аудиторы НАБУ предлагается правительством, одна - парламентом, одна - Президентом.
ForUm

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