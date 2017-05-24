Киевская городская администрация рассматривает возможность вынужденного повышения стоимости проезда в наземном транспорте и в метро на 1 гривню для выживания муниципальных столичных предприятий, предоставляющих услуги по перевозке граждан.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«В последнее время существенно изменились факторы, на которые городская администрация не влияет, а именно: цена на электроэнергию выросла почти в 4,6 раза, на государственном уровне в 2,6 раза увеличена минимальная зарплата, также выросла стоимость горючего, воды и запчастей. Но при этом, защищая интересы киевлян, администрация города сохраняет более дешевую цену на транспортные услуги для населения», - заявил он.

По словам чиновника, с начала года город удерживал поднятие тарифов, власти сохраняли бесплатный проезд для всех льготных категорий населения.

«Увеличение тарифов позволит покрыть лишь затраты на электроэнергию и компенсировать расходы на заработную плату работникам. По сути, город устанавливает тариф «выживания», - сказал Поворозник.

«Сегодня сложилась крайне тяжелая ситуация, когда для обеспечения функционирования транспортной системы столицы мы вынуждены увеличить тариф на проезд в городском транспорте. Стоимость билета включает себестоимость перевозки (заработная плата, горюче-смазочные материалы, электроэнергия, обслуживание и ремонт подвижного состава и т.д.) и развитие (обновление подвижного состава, открытие новых маршрутов, ремонт и установка новых остановочных комплексов, ремонт действующих и открытие новых станций метрополитена и прочее). В течение последних 2-х лет цена на электроэнергию выросла в 4,6 раза, кроме того, согласно правительственной инициативе, в 2,6 раза увеличена минимальная заработная плата. Эти два, не зависящие от городской администрации, фактора и стали решающими для таких непопулярных шагов», - сказал заместитель председателя КГГА.

По его словам, тариф планируется увеличить пропорционально лишь на 1 грн.

«Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались киевляне, как больно это может ударить по бюджетам семей, поэтому по поручению мэра Виталия Кличко городская администрация разработала ряд мер, которые помогут защитить интересы киевлян. Во-первых, мы сохраняем льготы для всех социально уязвимых категорий населения. Во-вторых, есть задача оставить транспортные услуги дифференцированными с нынешней системой скидок. Третье и главное, киевляне заплатят только одну гривню, а остаток разницы в тарифах, большую его часть, будет возмещен за счет городского бюджета», - отметил Поворозник.

«Одна поездка в наземном транспорте (трамвае, троллейбусе, автобусе и фуникулере) будет стоить 4 грн. В метрополитене стоимость разового проезда планируется установить на уровне 5 грн, по пластиковой карте – от 4,50 в зависимости от количества поездок, а по проездным билетам – от 3,87 грн в зависимости от типа проездного. Тариф на проезд в городской электричке составит 5 гривен за 1 поездку», - сообщил он.

Зампредседателя КГГА отметил, что бесплатный проезд всех льготных категорий населения будет сохранен.

Напомним, повышение стоимости проезда планируется с 15 июля.

Также он сообщил, что до конца года планируется ввести электронный билет на всех видах общественного транспорта. Это позволит оптимизировать учет пассажиров и изменить подходы к оплате проезда.