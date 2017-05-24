Папа Римский Франциск в среду принял в Ватикане президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на AFP.
«Аудиенции с понтификом, которая продолжалась 20 минут, предшествовало сердечное рукопожатие перед камерами», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Трампа на встрече сопровождали его жена Мелания и дочь Иванка, одетые, согласно традиционному протоколу, который сейчас не всегда соблюдаются, во все черное.
Аудиенция проходила в частной библиотеке Апостольского дворца, официальной резиденции Папы Римского.
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