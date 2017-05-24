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Папа Римский Франциск в среду принял в Ватикане президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на AFP.

«Аудиенции с понтификом, которая продолжалась 20 минут, предшествовало сердечное рукопожатие перед камерами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трампа на встрече сопровождали его жена Мелания и дочь Иванка, одетые, согласно традиционному протоколу, который сейчас не всегда соблюдаются, во все черное.

Аудиенция проходила в частной библиотеке Апостольского дворца, официальной резиденции Папы Римского.
ForUm

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