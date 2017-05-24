Первая леди США Мелания Трамп вновь не взяла за руку Дональда Трампа. Видео неловкого момента опубликовали в сети.

Самолет с президентом США приземлился в Риме. Спускаясь по трапу, Трамп подает руку жене. Однако Мелания не отвечает, а резко поправляет прическу, сообщает Украинские новости.

Пользователи соцсетей обсуждают это видео и высказывают несколько версий произошедшего: Мелания просто решила поправить прическу за секунду до того, как Трамп подал свою руку. Некоторые же считают, что это лишь очередной факт, который подтверждает «сложные отношения» между президентской четой.

Напомним, 22 мая супруга президента США Дональда Трампа Мелания отказалась взять его за руку после приземления самолета в аэропорту Тель-Авива.