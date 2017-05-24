Новая кандидатура на должность министра аграрной политики будет предложена после консультаций с коалицией, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Министр аграрной политики Тарас Кутовой сообщил о своем намерении покинуть пост и вернуться к делам в инвестиционной сфере, которой он занимался раньше. Что ж, мне жаль, но это его решение», - написал премьер в Facebook.

Он поблагодарил Кутового за совместную работу и пожелал успеха.

«Рассчитываю на его участие в работе с привлечением инвестиций в экономику Украины, которая является одним из наших приоритетов», - отметил Гройсман.

Напомним, 23 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой подал в отставку.