В начале июня состоится встреча компетентных органов Украины и Польши для решения вопроса с памятниками. Об этом в Facebook сообщил директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович по итогам вчерашнего разговора с польским коллегой Ярославом Шареком.

«Договорились в начале июня провести встречу компетентных представителей для решения вопроса украинских и польских памятников», - рассказал он.

По мнению Вятровича, этим должны заниматься специально уполномоченные государственные органы, а не общественные активисты или местная власть.

Напомним, активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.