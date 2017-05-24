Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу в «нормандском формате» с участием президентов Украины, Франции и России для обсуждения ситуации на Донбассе. Об этом сообщает 112 Украина, ссылаясь на Der Tagesspiegel .

«Ни один другой международный конфликт не занимает столько времени канцлера, как война в Украине. В течение почти трех лет идут боевые действия в восточных областях Украины поддерживаемых Россией сепаратистов против украинской армии. Германия и Франция пытались на раннем этапе быть в качестве посредника. Но соглашения, принятые в Минске в 2014 и 2015 годах относительно мирного процесса на востоке Украины, не реализуются на сегодняшний день. Теперь Меркель сделает новый старт для встречи на высшем уровне с президентами Франции, Украины и России», - пишет издание.

Напомним, после встречи с Меркель 20 мая Президент Петр Порошенко заявил, что переговоры в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе будут активизированы в ближайшее время.