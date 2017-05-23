Известный адвокат Алексей Шевчук возмущен позорным поведением общественных активистов Натальи Соколенко, Виталия Тытыча и других членов Общественного совета добродетели при Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

«Судебная реформа должна состояться, и никакое хамство и постыдное поведение некоторых лиц, которые внезапно самостоятельно определили себя «хозяевами», а на самом деле даже не имеют базовых знаний в области права, не станут этому препятствием. Как адвокат я очень обеспокоен тем фактом, что некоторые члены Общественного совета по двойным стандартам формируют новый судебный корпус, а на самом деле они просто уничтожают судебную реформу...», - написал Шевчук на своей странице в Facebook и обнародовал соответствующее заявление о своевольном поведении члена ОСД.

По его словам, никакие активисты не имеют права определять, что какой-то человек имеет преимущества над другим. Именно поэтому экс-защитник Геннадия Корбана в суде требовал публично рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета добродетели Соколенко.

«Я наблюдаю за ходом работы Совета и вижу, что поведение госпожи Соколенко нарушает принцип Совета, его цели, нивелирует достижения революции Достоинства и уничтожает работу членов. Некоторые поступки Соколенко откровенно противоречат принципу уважения человеческого достоинства, хотя о чем это я! Жажда власти – вот, что руководит мыслями таких активистов», - убежден адвокат, который не впервые ставит неудобные вопросы относительно двойных стандартов членов Общественного совета добродетели.

Напомним, также без ответа остались вопросы Шевчука к другому представителю Виталию Тытычу, который сменил фамилию и развелся с женой перед избранием на должность члена Общественного совета добродетели.

«Есть там такой господин Засядчук Виталий Николаевич, он же Тытыч. Почему он сменил фамилию – загадка для многих. Также загадка и почему он не рассказывает о том, что развелся перед избранием в Общественный совет добродетели...», - написал Шевчук, вспомнив об элитной недвижимости Тытыча в городке Happy Land, двух «Лексусах» LX 570 и RX 350, а также элитном отдыхе и перелетах в Париж, Мюнхен и Венецию.

«Скажите, господин Засядчук, он жеТытыч, является ли добродетельным отдых с 5.01.2017 по 14.01.2017 в Венеции в то время, как в стране такая жопа и вы реформируете судебную систему?» - спросил Шевчук у члена ОСД о двойных стандартах жизни, но так и не получил ответа на свои вопросы.

Он предполагает, что Тытыч предпочитает не афишировать имущество, а потому надеется отмолчаться о своих доходах и отдых в лучших отелях Европы.