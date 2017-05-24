Власти Польши презентовали концепцию обороны, в которой главным вероятным противником страны назвали Россию.

Документ предполагает реальность вооруженного конфликта Москвы и НАТО. Авторы утверждают, что «Российская Федерация остается основным источником нестабильности в непосредственной близости от восточного фланга НАТО, влияя на страны бывшего СССР — Украину, Беларусь, Молдавию и страны Кавказа».

К основным вызовам и угрозам, по их мнению, относятся «агрессивная политика России, стремящейся укрепить свои позиции в нарушение международного права, использование силы и принуждения в отношении других государств, попытки дестабилизации западных структур, таких как НАТО и ЕС, и ослабление трансатлантических связей», передает РИА Новости.

«Особое беспокойство вызывают случаи использования Россией вооруженных сил для достижения политических целей», — говорится в документе.

Концепция также предполагает реальность вооруженного конфликта России и страны НАТО.

«Вызов Москвой конфликта на региональном уровне с участием одного или нескольких государств-членов НАТО является реальной перспективой», — утверждают авторы документа.

Также обращается внимание на «нестабильность вблизи южного фланга НАТО» — на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По мнению авторов документа, шансы на стабилизацию в этой части мира невелики из-за противоречивых интересов государств региона и «вмешательства России», которая таким образом якобы «оказывает дополнительное давление на Запад».

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что главной причиной укрепления коллективной обороны Организации Североантлантического договора (НАТО) в Европе является незаконная аннексия Крыма и агрессия России на востоке Украины.

Напомним, в январе стало известно о том, что военнослужащие США начали прибывать на базу ВВС в городе Вроцлав в связи с миссией НАТО «Атлантическая решительность» (Atlantic Resolve), которая направлена на усиление восточного фланга альянса. Как сообщила британская газета The Independent, «подразделения военнослужащих США, как ожидается, будут в краткосрочной перспективе размещены в двух тренировочных центрах на западе Польши, а затем направлены в другие пункты дислокации в шести других странах региона».

Вслед за ними в Польшу прибудут 2,8 тысячи танков и других единиц боевой техники, которые будут доставлены по суше из Германии.

В Кремле заявили, что размещение в Польше американских танков и бронетехники воспринимается Россией негативно и расценивается как угроза.