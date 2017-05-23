Верховная Рада намерена ввести на законодательном уровне понятие сельского зеленого туризма.

За принятие законопроекта №2232а за основу проголосовал 231 депутат, передают Українські Новини.

Сельским зеленым туризмом предлагается считать специфическую разновидность хоздеятельности в форме сельского гостеприимства, что представляет собой предоставление услуг по обеспечению отдыха городских жителей в частных хозяйствах в сельской местности с использованием имущества и трудовых ресурсов членов личного крестьянского хозяйства, природно-рекреационных особенностей местности, культурного, исторического и этнографического наследия региона.

Авторы инициативы акцентируют внимание на первостепенном значении социального аспекта этой деятельности.

Они также отмечают необходимость уточнения тех форм, места, объема осуществления этой деятельности, в пределах которых такую деятельность следует считать частью деятельности личного крестьянского хозяйства, что требует уточнения определения сельского зеленого туризма.

Так, целью законодательной инициативы является юридическое определение понятия сельского зеленого туризма, и тем самым четкое разграничение предпринимательской и непредпринимательской деятельности в сфере туризма в сельской местности.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О личном крестьянском хозяйстве», согласно которым члены такого хозяйства могут предоставлять на платной или бесплатной основе услуги в сфере сельского зеленого туризма, а именно услуги по размещению (проживанию) не более чем на 10 мест, питания, организации досуга и мероприятий, связанных с использованием имущества хозяйства, местными обычаями и традициями гостеприимства.

Кроме того, вносится дополнение в действующее законодательство, которое предусматривает возможность организации в сельской местности профподготовки, в том числе в сфере сельского зеленого туризма.