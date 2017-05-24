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Закон о языковых квотах на телевидении вступит в силу через 4 месяца, но на протяжении года в Украине смогут снимать и показывать телепродукт на русском языке.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар журналистам, сообщает Укринформ.

«Закон (о языковых квотах на украинском телевидении, - ред.) после подписания вступит в силу через 4 месяца. Но на протяжении года произведенные в Украине программы могут засчитываться в украинскую квоту, даже если они на русском языке, чтобы каналы могли перейти на украинский язык», - сказала Сюмар.

В то же время она подчеркнула, что речь идет не о российском продукте, а только о произведенном в Украине русскоязычном контенте.

Как сообщал ForUm, 23 мая Верховная Рада одобрила закон о языковых квотах на телевидении. 

Установлено, что для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, доля передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом промежутке времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (телерадиоорганизаций местной категории вещания - не менее 60%). 
ForUm

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