Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил ходатайство стороны защиты о вызове на допрос главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по «делу Чийгоза» в аннексированный Крым. Об этом сообщают Крым.Реалии. со ссылкой на адвоката обвиняемого Николая Полозова.

«Ходатайство было заявлено вчера, по закону суд был обязан рассмотреть это ходатайство, но судьи под надуманным предлогом взяли паузу, чтобы те кураторы политические, которые это дело ведут, обсудили этот важный вопрос», – прокомментировал Полозов.

По его мнению, решение о вызове на допрос Чубарова в Крым является политически мотивированным.

«Можно ли на территорию запустить человека, который изгнан. Какие будут политические издержки, если его пустят в Крым? Учитывая обстоятельства, они приняли решение отказать в вызове ключевого свидетеля – это дискредитация суда. Они посчитали, что это меньшее зло, чем понести политические издержки того, чтобы допустить «главнейшего врага» крымских чиновников обратно в Крым», – добавил Полозов.

15 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время пресс-конференции в Киеве заявил, что готов стать свидетелем защиты по делу своего заместителя Ахтема Чийгоза. Чубаров зачитал заявление, в котором дал согласие на вызов себя в качестве свидетеля на заседание подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.