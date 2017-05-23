Ряд украинских интернет-сайтов перепечатали новость о работе НАБУ и готовности ведомства предъявить обвинения окружению президента Украины с иностранного издания Politics News, несмотря на то, что информация была опубликована на коммерческой основе.



Так, на сайте первоисточника отмечено, что информация опубликована в разделе политические пресс-релизы, также в адресной строке видно, что это pr-новости, а не редакционный контент.



Так, вчера, данный пресс-релиз уже пошел по украинским сайтам.



«Детективы НАБУ убеждены, что Кононенко, будучи так называемым смотрящим за энергетической сферой Украины, вывел из государственного бюджета Украины сотни миллионов долларов», - пишет газета Вести и ряд других сайтов со ссылкой на Politics News.



Таким образом, информация о деятельности НАБУ и борьбе с коррупцией в Украине продвигается через проплаченные пресс-релизы в иностранных СМИ и как скрытая реклама уже в украинском информационном пространстве. Кроме того, в статье акцент сделан на заявлении экс-главы СБУ Украины Валентина Наливайченко, который пытается нарастить себе рейтинг для участия в парламентских выборах. Он, вероятно, также мог стать инициатором данной pr-кампании.





