Повышение уровня пенсий, которое планируется осуществить 1 октября, не приведет к росту инфляции. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба министерства.

«Повышение пенсий будет происходить не благодаря инфляционным деньгам, а за счет дополнительных поступлений средств из экономики, поэтому ни о какой инфляции речь идти не может», - сказал он.

По словам министра, правительству удалось избежать роста инфляции благодаря продуманным шагам, которые были сделаны в прошлом году и стали подготовкой для проведения пенсионной реформы.

«Именно поэтому сначала было ликвидировано привязку минимальной зарплаты до прожиточного минимума, и уже после того поднят размер зарплат, что обеспечило необходимый ресурс для повышения социальных выплат и позволило прогнозировать перерасчет пенсий», - пояснил Рева.

Чиновник также акцентировал внимание на активной детенизации экономики после увеличения размера минимальных зарплат и проведения изменений в трудовом законодательстве.

«За 4 месяца с начала года заработная плата в Украине выросла на 37 процентов, на 45 процентов выросли доходы местных бюджетов от налога на доходы физических лиц, а по состоянию на 1 мая Пенсионный фонд получил сверх плана 7 миллиардов 900 миллионов гривен, что позволяет ожидать поступления необходимой суммы для повышения пенсий. Это значит, что не нужно дотировать рост пенсий из бюджета - это будут собственные поступления Пенсионного фонда», - резюмировал министр.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.