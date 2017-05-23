Таможенники в Кувейте поймали голубя, при помощи которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака, сообщает 112 Украина, ссылаясь на Al Arabiya.

Сотрудники таможенной службы на пограничном пункте Абдали заметили, как голубь пересек границу с Ираком.

Подозрения пограничников вызвало то, что птица перемещалась с большим трудом и короткими перелетами. После пересечения границы она села на фуру, а затем полетела дальше.

Чиновникам удалось отследить перемещения птицы и поймать «крылатого нарушителя» на крыше здания, рядом с отделом таможни.

На опубликованных в прессе фотографиях видно, что к спине пернатого наркокурьера был прикреплен мешочек из ткани. В замаскированном под цвет голубя тайнике находилось 178 таблеток наркотического действия. Следователи намерены отыскать владельца голубя и привлечь его к ответственности.