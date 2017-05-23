также в разделеМир
Флинн решил не передавать сенату связанные с РФ документы 15
Трамп назвал причастных к теракту в Манчестере «злобными неудачниками» 19
Теракт в Манчестере: личность смертника установлена 644
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере 59
Британские партии приостановили кампании из-за взрыва в Манчестере 58
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере 35
Количество жертв взрыва в Манчестере выросло до 22 человек 152
СМИ: Трамп просил разведку отрицать его связь с РФ 45
Возле стадиона в Манчестере ликвидировали еще одно взрывное устройство 55
В результате взрыва в Манчестере погибли 19 человек, 59 ранены 186
Трамп заверяет, что не упоминал Израиль во время разговора с Лавровым 25
Путин едет в гости к Макрону 37
В Турции посадили предполагаемого убийцу пилота российского Су-24 48
Лавров: Отставку Коми в беседе с Трампом вообще не затрагивали 39
В Турции разбился автобус с политиками: 32 пострадавших 80
Люди едва не линчевали россиянина в Мексике и требуют его депортации 109
Сестра Кейт Миддлтон вышла замуж 221
В Ливии при атаке на авиабазу погибли более 140 человек 76

Таможенники в Кувейте поймали голубя, при помощи которого драгдилеры переправляли наркотики из Ирака, сообщает 112 Украина, ссылаясь на Al Arabiya.

Сотрудники таможенной службы на пограничном пункте Абдали заметили, как голубь пересек границу с Ираком.

Подозрения пограничников вызвало то, что птица перемещалась с большим трудом и короткими перелетами. После пересечения границы она села на фуру, а затем полетела дальше.

Чиновникам удалось отследить перемещения птицы и поймать «крылатого нарушителя» на крыше здания, рядом с отделом таможни.

На опубликованных в прессе фотографиях видно, что к спине пернатого наркокурьера был прикреплен мешочек из ткани. В замаскированном под цвет голубя тайнике находилось 178 таблеток наркотического действия. Следователи намерены отыскать владельца голубя и привлечь его к ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года