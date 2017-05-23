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В ходе общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме президент США Дональд Трамп якобы заявил, что его лично не слишком волнуют боевые действия в Украине, однако этот вопрос является важным для критики его администрации.

Об этом на прошлой неделе сообщило издание New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, передает «Голос Америки».

Издание сообщило, что президент США в ходе встречи с Лавровым, обратился к россиянам с просьбой помочь разрешить конфликт в Украине. Эта информация содержалась в статье, в которой также сообщалось о том, что президент США якобы назвал уволенного им директора ФБР Джеймса Коми «сумасшедшим» и заявил, что Коми осуществлял значительное давление на президента из-за расследования в отношении России, а его увольнение позволило это давление снять.

«Слова Трампа о том, что Коми «сумасшедший», не должны затмить тот факт, что он подставил Украину в ходе встречи с россиянами. Заявление, что он не слишком переживает по поводу российской агрессии в Украине, – впечатляет. Это полный разрыв с политикой Запада», - отметил исследователь влиятельного аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace (Вашингтон, США) Эндрю Вайс.

Напомним, по данным американских СМИ, Трамп сказал российским официальным лицам о том, что, уволив «свихнувшегося» директора ФБР Джеймса Коми, он почувствовал, «как гора упала с плеч».

10 мая, на следующий день после увольнения Коми, Трамп принимал в Овальном кабинете министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.
ForUm

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