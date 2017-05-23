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Верховная Рада одобрила законопроект о языковых квотах на телевидении. Президент Украины Петр Порошенко обещает его закон

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой подал в отставку.

Народный депутат Украины Надежда Савченко просит Президента Петра Порошенко ветировать решение парламента об отмене «закона Савченко». 

В Верховную Раду Украины будет направлено представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата группы «Видродження» Геннадия Бобова. 

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июня на 0,4% снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Поздно вечером 22 мая в Манчестере на стадионе произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, 59 - были ранены. 23 мая полиция подтвердила задержание 23-летнего мужчины на юге города в связи с терактом на стадионе. 

Сегодня  с тестирования по украинскому языку и литературе началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2017 года. Участие в тестировании приняли 230 053 человека, что составляет 95,9% от общего количества зарегистрированных. 36 участников не смогли попасть в пункт тестирования из-за опоздания, 58 – из-за отсутствия одного из обязательных документов.

Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли Авдеевку из РСЗО «Град». Ранен мужчина.

Власти Киева намерены повысить с 15 июля цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте – до 4 гривен.
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