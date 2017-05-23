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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил свои соболезнования пострадавшим и семьям погибших от теракта в Манчестере, и назвал причастных к взрыву «злобными неудачниками».

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Выступая после переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Вифлееме, Трамп заявил, что Соединенные Штаты «абсолютно солидарны» с британским народом.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования тем, кто был так ужасно ранен в результате этого террористического нападения, а также многим погибшим и семьям, так много семей погибших. Так много молодых, красивых невинных людей, живущих и наслаждающихся своей жизнью, убиты злыми неудачниками в жизни», - сказал Трамп.

В Британии это нападение стало самым смертоносным с июня 2005 года, когда четыре террориста-смертника взорвали бомбы в транспорте, убив 52 человека.

«Наше общество не может быть терпимым к этому продолжению кровопролития. Мы не можем ждать ни на минуту дольше, когда происходят убийства невинных людей... Террористы и экстремисты, а также те, кто оказывает им помощь и приют, должны быть изгнаны из нашего общества навсегда. Эта злая идеология должна быть уничтожена, и я имею в виду полное уничтожение», - добавил Трамп.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании погибли 22 человека. Еще более 50-ти госпитализированы.
ForUm

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