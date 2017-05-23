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Министерство юстиции заявляет, что инвестор выразил заинтересованность в постройке ночного клуба на месте Лукьяновского (Киевского) следственного изолятора.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передают Українські Новини.

«У нас, например, есть инвестор, который вместо Лукьяновки рассматривает возможность построить ночной клуб - баланду подавать в стальной посуде. Поэтому мы все будем конечно обсуждать - спросим у местной власти, у общественности», - отметила она.

Севостьянова при этом подчеркнула, что территория Киевского СИЗО вызывает большой интерес у застройщиков.

«В Киеве ми видим большую заинтересованность, потому что в Киеве не так много участков, которые можно использовать под большую застройку», - сказала она.

По ее словам, объем застройки на территории СИЗО потенциально составляет около 100 тыс. кв. м.

Напомним, 2 февраля Министерство юстиции Украины объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов. 
ForUm

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