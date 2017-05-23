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Кабинет Министров выделил 209 млн грн из госбюджета на обеспечение прав детей с особыми потребностями.

Об этом заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает 112 Украина.

«На этот образовательный 2017 год Кабинет Министров Украины на обеспечение прав детей с особыми потребностями выделил 209 млн средств из государственного бюджета», - отметила она.

По словам Луценко, на сегодняшний день для того, чтобы обеспечить обучение каждому такому ребенку, государству нужно выделять 17 тыс. грн на каждого.

Напомним, 23 мая Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» относительно особенностей доступа лиц с особыми образовательными потребностями  к образовательным услугам».
ForUm

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