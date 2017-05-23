Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в изменении подсудности уголовного производства в отношении бывшего президента Виктора Януковича.
Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
«ВССУ отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Януковича об изменении подсудности уголовного производства в отношении экс-президента Виктора Янукович», - написала она.
Напомним, 18 мая, Оболонский районный суд Киева продолжил рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Однако заседание было перенесено на 29 мая.
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