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Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в изменении подсудности уголовного производства в отношении бывшего президента Виктора Януковича. 

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

«ВССУ отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Януковича об изменении подсудности уголовного производства в отношении экс-президента Виктора Янукович», - написала она.

Напомним, 18 мая, Оболонский районный суд Киева продолжил рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Однако заседание было перенесено на 29 мая. 
ForUm

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