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Украина получила разрешение на экспорт говядины в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что Госпродпотребслужба и Генеральная администрация надзора за качеством, инспекции и карантина КНР (AQSIQ) подписали протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в Китайскую Народную Республику.

«Открытие китайского рынка для украинской говядины стало возможным по результатам миссии компетентного органа КНР по оценке украинской системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов в части производства говядины, которая работала в Украине в конце апреля», - говорится в сообщении.
ForUm

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