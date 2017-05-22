Украина получила разрешение на экспорт говядины в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что Госпродпотребслужба и Генеральная администрация надзора за качеством, инспекции и карантина КНР (AQSIQ) подписали протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в Китайскую Народную Республику.

«Открытие китайского рынка для украинской говядины стало возможным по результатам миссии компетентного органа КНР по оценке украинской системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов в части производства говядины, которая работала в Украине в конце апреля», - говорится в сообщении.